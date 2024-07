Ancora allagamenti e rabbia Guasto idrico in via Savonuzzi | Basta non ne possiamo più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) A Pontelagoscuro una notte con strade e Centro sociale allagati conseguenza dell’ennesima rottura alla condotta idrica della frazione; stavolta è accaduto poco dopo le 23 di sabato.e rottura ‘sempre’ di fronte al centro sociale ‘Quadrifoglio’ in via. "Non nepiù – sbottano i residenti –; è la seconda nell’arco di poche settimane. Adesso!". In viala rottura ha riguardato la solita condotta idrica di grosso diametro in uscita dalla centrale di Pontelagoscuro, tubazione vetusta in fibrocemento. Il tutto ha provocato un’ingente fuoriuscita di acqua che, in pochi minuti, ha allagato, oltre a via, i portici del centro dove ci sono alcune attività, via De Amicis, l’inizio di via Venezia, piazza Buozzi e via Montefiorino.