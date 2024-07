Urbs il concept con all’interno The Smallest Museum il più piccolo museo di Roma

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 14 luglio 2024)è una città che racchiude millenni di storia e cultura, eppure in questa grandezza spesso le piccole gemme culturali rimangono nell’ombra dei monumenti iconici che dominano le guide turistiche di tutto il mondo. È proprio per dare voce a questa cultura dimenticata che nasce The, il piùdella Capitale. Situato in una piccola galleria nel cuoreno di Testaccio, Theè un rifugio per una vasta collezione di opere d’arte in miniatura, le cartoline. Giorni fadi questa meravigliosa realtà è stato inaugurato, un nuovo spazio di design ideato da Andrea D’Antrassi. L’architetto, classe 1982 formatosi presso lo studio Fuksas, insieme ad un gruppo di creativini, crede fortemente in unanuova, vibrante e cosmopolita.