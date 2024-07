Svaniti nella notte è tratto da una storia vera? Una notte da incubo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 14 luglio 2024) Il film, attualmente su Netflix, non èda una, ma è il remake de I segreti del settimo piano, un thriller argentino del 2013 incentrato su una coppia di genitori separati alle prese con la sparizione improvvisa dei loro due figli. Anche ladiracconta di due ex che devono ritrovare i loro figli, scomparsitempo dalla masseria del padre, ma è molto diversa da quella de I segreti del settimo piano, che si svolge quasi interamente in un condominio. In un’intervista a Cinecolor, Patxi Amezcua, regista del film argentino aveva detto di aver preso ispirazione da un gioco che lui faceva spesso con i suoi figli, a chi arrivava per primo giù al palazzo, dai piani alti, con i ragazzi che scendevano dalle scale e lui dall’ascensore, ed è proprio durante questo gioco che i due bambini scompaiono.