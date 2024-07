Stop ai cellulari ritorno al diario cartaceo e docente per gli alunni stranieri | le novità per la scuola in arrivo a settembre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Mentre migliaia di maturandi salutano i banchi di, avendo superato anche i temutissimi orali – con non poche polemiche, come successo al liceo Foscarini di Venezia – per chi tornerà tra le mura scolastiche a, si profilano all’orizzonte diverse. Un cambiamento introdotto ufficialmente in questi giorni, che sta già accendendo il dibattito, riguarda loaiin classe decretato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una circolare, il dicastero guidato da Valditara ha imposto il divieto assoluto di utilizzo deiin classe, anche per fini educativi e didattici, per tutti gli, dalladell’infanzia fino allamedia. Fanno eccezione solo i casi previsti dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato, per sostenere glicon disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento o altre condizioni personali documentate.