Spari a Trump Netanyahu | Attentato a democrazia Usa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Abbiamo tutti assistito con orrore al criminale tentativo di assassinio dell'ex presidente e attuale candidato Donald. Non si tratta solo di un crimine, ma anche di unallaamericana. A nome mio, di mia moglie Sara, di tutti i ministri israeliani e dell'intero Paese di Israele, desidero fargli pervenire i migliori auguri di una rapida guarigione e di un ritorno in piena forma". Così il primo ministro israeliano Benjaminha commentato l'al tycoon, durante un comizio elettorale in Pennsylvania.