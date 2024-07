Roma maxi sequestro di droga | in manette 4 pusher

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 luglio 2024). Operazione antidella Polizia di Stato, arrestate 4 persone. Rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente pari a circa 23 kg e circa 12.000 euro in contanti. Tutti i particolari. Operazione anti– (ilcorrieredellacitta.com)Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, del commissariato Torpignattara e del commissariato Portamaggiore, a seguito di un’intensa attività volta al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, hanno tratto in arresto due 24enni, una 25enne e un 23enne poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.a Torpignattara: l’operazione L’attività investigativa ha avuto inizio con il controllo effettuato dai poliziotti in via Marcianise, dove hanno notato i due 24enni italiani a bordo di un’autovettura, riconoscendo uno dei due poiché gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.