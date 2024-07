Qualificazioni Wta Palermo 2024 | Brancaccio e Rosatello al turno decisivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Due italiane proseguono il loro cammino e domani si giocheranno il pass per il main draw del Wta di, disco rosso, invece, per altre tre giocatrici del Bel Paese, due di queste siciliane. Nella sfida che ha ufficialmente fatto alzare il sipario su questa edizione deiLadies Open, grande cuore per una Nuriacapace di estromettere la russa Tikhonova in tre set. Dopo aver perso piuttosto nettamente il primo per 2-6, la napoletana si rifà sotto e con un secco 6-0 porta tutto al terzo set, dove si impone per 6-3, agguantando il pass per ildelle, dove domani sfiderà la wild card serba Mia Ristic, classe 2006, che ha eliminato in tre set col punteggio di 2-6 6-4 6-4 la spagnola Romero Gormaz.