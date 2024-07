Non ti lascio solo Come evitare le truffe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione voluta dal comando generale dell’Arma dei carabinieri, i militari di Osimo stanno portando avanti una serie di incontri per far conoscere alla cittadinanza il fenomeno delleai danni degli anziani. Il comandante della compagnia, maggiore Gianluca Giglio, e il comandante della stazione di Loreto Marcello Iarba, hanno incontrato la popolazione più vulnerabile al circolo Acli di Villa Musone. L’incontro, voluto dall’associazione "Non ti" di Loreto, che ha, tra i suoi scopi, quello di sostenere e orientare le famiglie delle persone anziane alle prese con le numerose problematiche legate all’invecchiamento, ha visto la presenza dell’avvocato Daniela Romanini, assessore delle politiche della famiglia del comune, di alcuni consiglieri comunali e di numerosi cittadini, a cui sono state esposte le principali e più attuali "tecniche" usate dai malfattori e sono stati forniti consigli per difendersi dallelimitare le confidenze.