Navas spera di porre fine alla sua carriera da sogno in Spagna con una vittoria storica

vigilia della sua ultima partita con la, Jesusafferma di aver ottenuto il "massimo assoluto" da unache era il suoda bambino. È probabile che il terzino 38enne lasci il posto a Dani Carvajal, rientrato dsqualifica, quando la Roja affronterà l'Inghilterra all'Olympiastadion di Berlino domenica sera: sarà l'ultima partita diprima del ritiro dal calcio internazionale. 24 ore. #EURO2024 foto.twitter.com/dWQqOX43uP — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) 13 luglio 2024 Negli ultimi 21 anni, il capitano del Siviglia ha giocato più di 500 volte per il club in cui è entrato da junior, intervto da un periodo di quattro anni al Manchester City.