Misteriose installazioni sul Tevere | gli Sherlock Holmes di Sansepolcro in azione

(Di domenica 14 luglio 2024)

(Di domenica 14 luglio 2024) Ebbene sì, sembra che il fiumenon sia solo un tranquillo corso d’acqua, ma anche il set perfetto per un mistero degno di una puntata di CSI:. Un appassionato di trekking, nel corso della sua passeggiata zen, ha fatto una scoperta da far invidia agli archeologi: una stella a cinque punte fatta con sassi di fortuna, decorata con candele e piume, proprio al centro di un cerchio di sassi dal diametro di oltre cinque metri. Tutto questo proprio tra le pittoresche frazioni di Gragnano e Santa Fiora. La scena era talmente curata che sembrava quasi un’installartistica moderna: legname ordinato, candele sparse qua e là, tracce di fuoco che farebbero impallidire i Boy Scout e persino una pentola di coccio con quella che sembrava cenere – o forse l’ultimo tentativo fallito di cucinare un piatto gourmet in campeggio.