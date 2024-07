Milan con le doppie punte | non solo Morata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Da domani si fa sul serio. Dopo mesi di silenzi prima, indiscrezioni poi, conferme alternate a smentite, il mercato delentra nel vivo. Paulo Fonseca è al lavoro sul campo già da qualche giorno, con un gruppo ridotto e diversi calciatoridi passaggio. Quella che sta per cominciare può essere la settimana buona per mettere a segno i primi colpi e rinforzare tutti i reparti. L’attacco in “primis“. Olivier Giroud, volato negli Stati Uniti per una nuova avventura, ha lasciato un’eredità pesante: in questo momento l’unico potenziale numero 9 a disposizione dell’allenatore è Jovic, che però non può essere considerato un titolare, ma un discreto rincalzo. Serve urgentemente il sostituto del francese, ma c’è la sensazione che potrebbero essere anche due i volti nuovi (e di spessore) per il reparto avanzato.