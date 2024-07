LIVE Spagna-Inghilterra 1-0 Europei calcio 2024 in DIRETTA | Bellingham sfiora il pareggio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Dentro Oyarzabal, fuori Morata nella. 66? Yamal con il tiro a giro, Pickford vola a respingere. 64? Giocata da fenomeno diche salta tre uomini eil secondo palo. 62? Discussioni in campo per un fallo si Williams, si riprende. 60? Fuori Kane e dentro Watkins nell’. 58? Foden per Kane, pallone spazzato dalla difesa iberica. 56? Pronti cambi per una nazionale inglese davvero in difficoltà. 54? Dominio della, doppia occasione con Morata e Yamal. 52? Dani Olmo vicino al raddoppio, dopo una bella azione corale. 50? Gooooooooooooool, Nico Williams, sinistro perfetto sul secondo palo su assist di Yamal,1-0. 48? Fuori Rodri e dentro Zubimendi per la