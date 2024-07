L’irriverenza di Migone Una serata tutta da ridere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Da Zelig e Colorado ai giardini di Maliseti per chiudere in bellezza il secondo weekend di "Birra + Festival". Camice, occhio nero e quella carica irriverente che ne ha fatto un personaggio singolare amato dal pubblico televisivo, sempre pronto a denunciare i ritmi convulsi della vita milanese e le ingiustizie della società. Paoloapproderà stasera alle 21.30 sul palco di Maliseti (ingresso libero) Paolocon il suo stile inconfondibile: l’argomento preferito dei suoi spettacoli è sempre l’eterno gioco tra uomini e donne, strizzando l’occhio alla contemporaneità e alla realtà del nostro tempo. Nel 2012ha vinto il Delfino D’oro alla carriera come miglior cabarettista dell’anno. "La terza settimana della manifestazione "Birra+ Festival" di Maliseti riparte con la Battle of the Bands, Planet Rebel, Mekkanix e Il tributo ai Pinguini tattici Nucleari: Giovani Wannabe.