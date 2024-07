La scelta di Sofia | Esperienza positiva all’Arci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) La giornata diManzi (nella foto) , 19enne di Cesenatico, da maggio è divisa fra il lavoro in un’agenzia di comunicazione, dove lavora come graphic designer, e il Servizio civile. Lo sta svolgendo nella sede di Arci a Cesena in via Ravennate 2124, dove è a stretto contatto con tanti altri giovani volontari. "Volevo lanciarmi in un’nuova anche professionalizzante per il mondo del lavoro e ho preso la palla al balzo — debutta —. Si tratta di un’opportunità per tutti i giovani, un’formativa e nello stesso tempo mirata alla crescita personale. Mi sto trovando molto bene". I progetti possono riguardare i settori dell’assistenza, protezione civile, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e sociale, agricoltura sociale.