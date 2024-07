ITALIA – FRANCIA | FINALE IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 luglio 2024) Siamo arrivati all’ultimo atto del Campionato Europeo Under 22 maschile, con gli azzurri che hanno meritatamente conquistato l’accesso alla FINALISSIMA. L’ha chiuso il proprio girone al 2° posto in virtù di 2 vittorie contro la Repubblica Ceca (3-1) e il Portogallo (3-1) e una sconfitta contro la(3-1), qualificandosi per la Semi. Ieri in semigli azzurri hanno sfidato la temibile e fortissima Polonia, riuscendo ad avere la meglio e recuperando nel 4° set uno svantaggio di 21-15, riuscendo a ribaltare l’intero set e aggiudicandosi il match con il punteggio di 3-1 Gli azzurri, così, si sono meritatamente qualificati per la finalissima del Campionato Europeo Under 22. Adesso è tempo di riprendersi la rivincita contro lae di puntare alla medaglia d’ORO.