FOTO | Bron Breakker ha una nuova fiamma nel roster di NXT

(Di domenica 14 luglio 2024)e Cora Jade, due stelle emergenti della WWE, hanno avuto una relazione romantica che ha catturato l’attenzione dei fan per diverso tempo. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, la coppia ha deciso di prendere strade separate. I Segnali della Rottura I primi sospetti sulla fine della relazione trae Cora Jade sono emersi quando i fan più attenti hanno notato che la coppia aveva smesso di seguirsi su Instagram e aveva rimosso tutte le tracce della loro relazione dai social media. Questi gesti hanno alimentato le voci di una possibile rottura. Nuovi Capitoli Romantici per Entrambi Cora Jade Volta Pagina Dopo la fine della sua relazione con, Cora Jade non ha perso tempo nel voltare pagina. La wrestler ha confermato la suarelazione con un altro talento di NXT, Vincent Winey, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita personale.