È morta Shannen Doherty L’attrice aveva 53 anni

(Di domenica 14 luglio 2024), storica interprete di Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills 90210 e di una delle sorelle Halliwell, Prue, in Streghe, è scomparsa sabato 13 luglio, a 53, come riportato in una nota dall’addetta stampa, Leslie Sloane, riportata per prima dal magazine People.era malata di cancro al seno dal 2015, esempre tenuti aggiornati i suoi fan sulle proprie condizioni di salute, dalla remissione fino al ritorno del tumore che, alla fine, non le ha dato scampo. L’ultimo post su Instagram il 25 giugno, nel suo podcast Let’s be clear, per parlare proprio del cancro, che negli ultimi tempi, per sua stessa ammissione, era peggiorato, estendendosi alle ossa. In quell’occasionedichiarato di non sapere esattamente quanto tempo le restasse, e che era una cosa che neppure i medici potevano prevedere.