Drammatico scontro tra due moto in provincia di Latina | muoiono due minorenni ed un 46enne

(Di domenica 14 luglio 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato poco prima delle 21 di questa sera sulla strada Cori Giulianello, coinvolgendo due. Ilha causato la morte di tre persone. Dinamica dell’Incidente Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra le dueè stato estremamente violento, tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco poiché alcuni dei mezzi coinvolti hanno preso fuoco. Sul luogo dell’incidente sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 e i Carabinieri, che hanno chiuso la strada al traffico per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le Vittime Le vittime del tragicosono due, di 16 e 17 anni, le cui identità non sono state ancora rese note, e un panettiere di Sezze, Ezio Marchetti, di 46 anni, residente in zona Crocemoschitto.