Da Kennedy a Reagan fino a Capitol Hill la storia della violenza in Usa contro le istituzioni

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 - H. Rap Brown l’attivista di Black Power degli anni ’60, sosteneva che “laè partecultura americana, è americana tanto quanto la torta di ciliegie”. Dal rapporto brutale con i nativi a quello disinvolto con le armi, dal razzismo al surreale blitz in Campidoglio il 6 gennaio 2021, dal ginocchio del poliziotto piantato sul collo di George Floyd agli attentatii presidenti. Paladinidemocrazia, vittime di una catastrofe anche simbolica come il crollo delle Torri Gemelle, gli Stati uniti hanno sempre attraversato laproclamando che l’alba è vicina, ma in bilico sulle tenebre. Negli ultimi scampoliguerra di secessione, cinque giorni dopo la resa delle truppe confederate del generale Robert E.