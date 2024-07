Concerto in abbazia tra Paganini e Telemann

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) La rassegna di concerti estivi di ‘Capire la musica’ prosegue oggi alle 18.30 nell’di Valsenio con il violinista Martino Colombo: in programma musiche di, Bach, Ysaye e. Martino ha 20 anni e si sta perfezionando presso il Conservatorio di Amsterdam sotto la guida del celebre violinista e didatta Ilya Grubert. Collabora da diversi anni sia come solista che come professore d’orchestra con la Young Musicians European Orchestra di cui è anche il vicepresidente. I concerti a Casola Valsenio continueranno per le altre domeniche di luglio presentando anche il violoncellista Enrico Mignani e la Hong Kong Chamber Baroque Ensemble che il 21 luglio eseguirà musiche die Vivaldi. I biglietti per ildi domenica, al prezzo di 5 euro, possono essere acquistati sul circuito Vivaticket, oppure prenotati presso l’ufficio Turistico di Casola Valsenio.