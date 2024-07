Con l’auto contro il guardrail | automobilista finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ricoverato inmobilista rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulstrada A2 del Mediterraneo. L’incidente si è verificato poco prima dell’altezza dello svincolo di Pontecagnano, in direzione nord. L’uomo, un 70enne di Roma, era alla guida della sua auto, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso illlo del veicolo che si è schiantatoil. Nell’impatto, l’uomo è rimasto gravemente ferito. Per soccorrere il 70enne che era rimasto incastrato tra le lamiere delvettura, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Eboli. Il 70enne è stato preso in carico dai sanitari e trasportato presso il pronto soccorso dell’Ruggi di Salerno in codice rosso.