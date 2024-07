Como grandi firme Reina con Lopez a difesa dei pali Aspettando Varane e il sogno Martial

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Dal tunnel del calciomercato delsi aspettava l’uscita del portiere Pau, invece a sorpresa è spuntato Pepe. L’estremo difensore spagnolo ha 41 anni e ha giocato insieme a Fabregas nella nazionale spagnola, ricoprirà (contratto annuale) il ruolo di secondo portiere e soprattutto di uomo spogliatoio, un collante fra la squadra e l’allenatore. Lo scorso anno ha giocato due partite, con il Villareal, dal quale ad ore arriverà sempre a zero il centrocampista Alberto Moreno. La squadra è partita ieri per il ritiro di Marbella. Numerosi i giocatori che potrebbero unirsi al gruppo dei lariani, oltre al certo arrivo del primo portiere Pau, nei prossimi giorni è atteso Rodri Sanchez, ala destra del Betis Siviglia per il quale è stato raggiunto un accordo sulla base di sei milioni.