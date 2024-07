Come il brand haircare Kitsch ha rivoluzionato il mercato delle vendite per i capelli tra sostenibilità e genialità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024), il famoso, ha creato la sua fortuna trasformando lo shampoo solido da un prodotto di nicchia, presente nei negozi di salute, a un elemento essenziale preferito rispetto alle opzioni liquide di massa. E non è solo una questione di praticità: il prodotto è eccellente sia per iche per l’ambiente. Ed è diventato uno dei casipiù famosi di questo anno.è il casopiù famoso del momento Lanciataazienda di accessori pernel 2010,, fondata da Cassandra Morales Thurswell, ha perfezionato la cura deiin formato solido nel 2022. La Bond Repair Shampoo Bar da $14 di, che risparmia l’equivalente di tre bottiglie di plastica per ogni barra, ha debuttato insieme al suo gemello, il balsamo solido, nell’agosto 2023, vendendo più di 22.