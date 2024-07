Colombia | i sessant’anni dell’ELN la guerriglia più longeva dell’America Latina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Il 4 luglio scorso si sono computi 60 anni dalla conformazione dell’Esercito di Liberazione Nazionale – ELN, definito da Insight Crime come l’ultimo vero gruppo insorgente della: una delle organizzazioni criminali più potenti. Dopo gli accordi di Pace del 2016 tra le Farc (l’altradel paese sudamericano) il governono guidato da Juan Manuel Santos, l’ELN è cresciuto in termini di controllo territoriale arrivando a contare oggi più di 6000 integranti. Inoltre con la sua recente espansione e rafforzamento anche in Venezuela, è considerata oggi unabinazionale. Gli obiettiviine Venezuela sono però differenti, infatti mentre nel primo caso si tratta di una lotta politica nata al calore della rivoluzione cubana, nel secondo agisce più come forza paramilitare a sostegno del governo di Nicolás Maduro.