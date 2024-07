Chi era il ventenne che ha tentato di uccidere Donald Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex presidente degli Stati Unitiè stato ferito all’orecchio destro da un proiettile durante un comizio elettorale a Butler in Pennsylvania sabato 13 luglio. Un atche ha causato la morte di un partecipante e il ferimento di altre due persone. Il candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali del 5 novembre aveva appena iniziato il suo discorso quando si è portato la mano all’orecchio destro, per poi accasciarsi a terra dietro al podio. Subito gli agenti del Secret Service l’hanno accerchiato per proteggerlo da successivi colpi. Dopo pochi minutisi è rialzato, senza il suo distintivo cappello rosso “Make America Great Again” e sempre circondato dagli agenti della sicurezza ha alzato il braccio destro, chiudendo il pugno e incitando la folla al grido di «Fight» (combatti), ripetuto più volte prima di essere portato via dal palco.