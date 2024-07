Carlotta Bonvicini | Le prossime sfide | verde in centro storico e le nuove tramvie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024), 40 anni, laureata in architettura all’università di Ferrara, è stata riconfermata assessore alle politiche per il clima e mobilità sostenibile, con deleghe a mobilità sostenibile, parchi, forestazione urbana e progettazione adattiva, benessere animale, food policy e Protezione civile., una nuova giunta ma obiettivi da portare a termine. È così? "Abbiamo un piano della mobilità da portare avanti e sono rimaste in sospese alcune". Quali? "Prima di tutto la tramvia nord-sud (da Rivalta alla Mediopadana, ndr): è uscito un nuovo bando ministeriale a cui vorremmo concorrere con un progetto aggiornato e una sinergia maggiore con Regione e linee ferroviarie, in ottica sperimentale. Ci tenevo molto a seguirlo.