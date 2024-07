Boom di casi di epatite C dopo le autotrasfusioni | indagato medico del Veneziano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Venezia, 14 luglio 2024 – Hanno contratto l’un’autotrasfusione: è successo nel, nell’ambulatorio di Ennio Caggiano,che svolge attività libero professionale. L’uomo è ora, accusato di epidemia e per la presunta violazione della norma speciale che regola le trasfusioni. A lanciare l’allarme segnalando insolite decine di infezioni è stato l’ospedale di Dolo (Ve). Era evidente che non potesse essere un caso: ildiriguardava pazienti del dottor Caggiano. Il pm Elisabetta Spigarelli ha affidato una consulenza tecnica su una decina di suoi clienti per verificare il genotipo del virus da loro contratto, con lo scopo di capire quale possa essere la causa dell’infezione. Da quanto si apprende dalle ricostruzioni di decine di contagiati, durante la procedura, il sangue autotrasfuso sarebbe stato mescolato con altre sostanze non meglio precisate, definite da loro come “vitamine”.