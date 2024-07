Benjamin Richardson esplode un nuovo velocista | 9 86 dal nulla! Rigali sotto i 10 20 carta da staffetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Untotalmente inatteso e inaspettato è esploso in maniera perentoria sui 100 metri, quando mancano un paio di settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il sudafricanoha corso uno spettacolare 9.86 a La Chaux-de-Fonds (Svizzera), sede di una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per specialità), e si è issato al quinto posto delle liste mondiali stagionali, dove campeggia il giamaicano Kishane Thompson (9.77) davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9.79), al connazionale Oblique Seville (9.82) e allo statunitense Noah Lyles (9.83). Il 20enne, che oggi ha beneficiato di un vento favorevole di 1,9 m/s, è salito per due volte sul podio ai Mondiali Under 20, conquistando l’argento nel 2021 e il bronzo nel 2022, ma fino a oggi non era mai scesoil muro dei dieci secondi, fermandosi a 10.