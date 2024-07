Balzo Montevarchi Zhupa Sesti e Carcani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) MONTERCHI Triplo colpo di mercato dell’Aquila. La società rossoblù nella giornata di ieri ha ufficializzato nuovi acquisti oltre agli altri già resi noti nei giorni scorsi. Alla corte di Nico Lelli sono arrivati il centrocampista classe 2000 Davide, nato peraltro a, proveniente da una stagione in quel di Figline alla pari dell’attaccante classe 2005 Alessandrogiunto in prestito dall’Arezzo ma autore, nel passato torneo, di una stagione molto importante con sei reti all’attivo in 31 volte che è sceso in campo. Può giocare sia da punta centrale che da esterno, è risultato essere uno dei giovani più promettenti dell’ultimo campionato e si può parlare, senza timore di smentite, di un grosso colpo messo a segno dal ds Donello Resti.