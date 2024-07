Atp Gstaad 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 15 luglio con Fognini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Si apre l’Atp 250 di. Si gioca sulla terra svizzera. Si parte alle 10.30 con la sfida tra il tennista di casa Leandro Riedi e Gregoire Barrere. Non prima delle 12.00 ecco Fabio, unico italiano in campo domani, contro il qualificato Droguet. In campo anche Dominic Thiem, agli ultimi mesi della sua carriera, contro il qualificato Varillas. Ecco ilcompleto della giornata di domani. ROY EMERSON ARENAore 10.30 (WC) Riedi vs Barrere non prima delle 12.00 (Q) Droguet vs (7)non prima delle 15.00 Thiem vs (Q) Varillas non prima delle 17.30 (WC) Huesler vs Medjedovic COURT 1ore 11.30 (5) Struff vs Ramos-Vinolas terzo match dalle 11.30 Kopriva vs Galan Atpdi15conSportFace.