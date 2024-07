Atletica Meeting Rieti 2024 | Jacobs si impone in 10 09 davanti a Xie e De Grasse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Marcellsi è imposto nella gara dei 100 metri deldi. Il campione olimpico di Tokyo è cresciuto rispetto alle semifinali e alla batteria di ieri, trionfando in 10.09al cinese Xie Zhenye e al canadese Andre De, campione olimpico dei 200 metri. La partenza non è stata delle migliori, ma Marcell è poi partito con la sua solita progressione spuntandola quasi al fotofinish. Crono non esaltante, che però non deve allarmare, perché ilaveva l’obiettivo di simulare le tre gare nel giro di 24 ore come avverrà alle Olimpiadi di Parigi. Mancano tre settimane al 4 agosto, data in cui ci sarà la gara olimpica, e la gara nella pista dello stadio Guidobaldi era una delle ultime uscite prima del grande appuntamento.