Alla Pallotta i ruderi dell’Università Segreterie abbandonate all’ex Fiat Quindici anni di occasioni mancate

(Di domenica 14 luglio 2024) Dalle vetrate oscurate dpolvere, in mezzo ai calcinacci e ai mobili da ufficio accatastatirinfusa, si intravvede un brandello di un nastro tricolore, tipico delle inaugurazioni. E’ quello che fu tagliato nel 2004 al civico 59 di via Tuderte nei locali dell’ex concessionaria, riconvertiti nelleuniversitarie. Progetto ambizioso: 1.500 metri quadrati acquistati dall’Ateneo nel 2003, la cui riconversione costò circa un milione di euro. Ma l’iniziativa ebbe vita breve perché nel giro di cinqueper ragioni di agibilità l’Università ha dovuto sbaraccare il tutto e addio Polo unificato. "Questo – fa notare il titolare di uno locale della zona - doveva diventare un punto di riferimento per gli universitari di Perugia e invece si è trasformato in un’enorme area di degrado".