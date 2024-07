Alcaraz campione di Wimbledon battuto Djokovic in 3 set | il colpo con cui lo fa fuori | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Carlossi confermadi. Nella finale giocata sul campo Centrale dell'All England Club di Londra, il tennista spagnolo numero 3 del mondo, hain tre set il serbo Novak, numero 2, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 (4) al quarto match point in 2 ore e 30 minuti di gioco. Lo spagnolo ha fallito 3 match point consecutivi sul 5-4 e servizio nel terzo set. Perè il secondo successo in carriera a, il quarto in una prova del Grande Slam a soli 21 anni su altrettante finali giocate.fallisce invece l'assalto al suo ottavo successo a, il serbo non riesce così ad eguagliare il primato di Roger Federer sull'erba londinese. Il tennista nato a Murcia, numero 3 del mondo e del seeding, ha letteralmente dominato l'atto conclusivo del torneo, piegando il 37enne di Belgrado, numero 2 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, in circa due ore e mezza di gioco.