Alcaraz batte Djokovic | il racconto della finale di Wimbledon a senso unico

(Di domenica 14 luglio 2024) Londra, 14 luglio 2024 - A soli 21 anni Carlosporta a casa il suo quarto slam e la seconda vittoria consecutiva sul prestigioso prato di. Lo spagnolo ha controllato la partita sin dal primo set mettendo in grandissima difficoltà uno spento Novakche non ha potuto fare nulla contro lo strapotere fisico e mentale del ragazzino nato a Murcia che nella giornata di oggi ha mostrato il miglior tennis di tutto il torneo. Primo Set Il campione in carica parte subito fortissimo portando a casa il break nel primo game (da 20 punti e durato 15 minuti).fa suo anche il secondo game grazie ad un servizio da oltre i 200 kmh.pare in difficoltà anche nel terzo gioco, ma grazie al servizio limita i danni riuscendo a fare suo il game.