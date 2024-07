Aggredisce medici all’ospedale Maresca di Torre del Greco | era in disaccordo con le dimissioni del fratello

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Napoli, 14 luglio 2024 – Aggressionedidel(Napoli) attorno alla mezzanotte di oggi. La violenza è stata commessa su tre sanitarie e due guardie giurate da parte del parente di un paziente dimesso. A denunciare l’accaduto è stata la pagina social ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. Il nosocomio è già salito alla cronaca per episodi del genere in passato. Ad aver fatto scattare la rabbia dell’aggressore è stata la decisione del personale medico di dimettere il, ricoverato in stato di agitazione psicomotoria. Secondo lui, invece, il congiunto sarebbe dovuto essere trattenuto nella struttura. Al rifiuto degli esperti, l’uomo si è scagliato contro ie contro le guardie giurate accorse in loro soccorso.