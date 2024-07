Zirkzee è già a Manchester Pressing su Ioannidis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Joshuanon ha perso tempo: di rientro dalla Germania, reduce dall’eliminazione con l’Olanda dall’Europeo, è sbarcato ieri aUnited per le visite mediche. Manca solo l’annuncio ufficiale e il primo pezzo da novanta del Bologna che ha conquistato la Champions sarà un nuovo attaccante dei Red Davils, chiamato a giocare in coppia con l’ex atalantino Hojlund. Nelle casse del Bologna entreranno 42,5 milioni pagabili in tre anni, con ilche ha chiesto e ottenuto di pagare un sovrapprezzo sui 40 milioni per non attivare la clausola che sarebbe stata da versare cash. Il Bologna dovrà poi provvedere a versare il 45 per cento sull’incasso al Bayern, garantendosi un introito tra i 23 ei 24 milioni netti:, finite le visite, siglerà un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione.