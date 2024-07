Troppo caldo in azienda | sciopero alla ’Lodi’ di Fabbrico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Protesta riuscita giovedìLodi di, dove oltre il 90% dei dipendenti ha aderito allodi otto ore proclamato dFiom Cgil e dalle Rsu per rivendicare investimentili sul microclima. Tutti fuori gli operai coinvolti dal picco di calore. Da oltre un anno si chiede all’di dotare gli ambienti di lavoro di raffrescatori per affrontare la calura estiva. "L’altissima adesione alloè la dimostrazione di come il tema sia sentito dai lavoratori – spiegano dFiom – per questo ci si aspetta che l’ascolti il messaggio che i dipendenti hanno inviato con questa fermata della produzione". E aggiungono. "Se l’non interverrà strutturalmente con soluzioni di raffrescamento, l’unico accomodamento possibile nel breve termine potrebbe essere la rimodulazione dell’orario di lavoro, come sta già accadendo in altre aziende".