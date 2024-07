Tour de France 2024 Ciccone | La condizione cresce mi sento bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) “La, stavo, come le ultime tappe abbiamo provato a gestirle al meglio con le nostre forze, sono riuscito a fare una bella progressione, peccato per il finale che scendeva, da dietro si sono avvicinati. La gamba è buona, giorno dopo giorno mimeglio“, queste le parole dello scalatore della Lidl-Trek Giulioal termine della quattordicesima tappa delde, la Pau-Saint Lary Soulan Pla d’Adet di 152 chilometri. “Domani ci aspetta un altro grande tappone, ilè ancora lungo ma siamo fiduciosi – ha aggiunto la maglia a pois della scorsa edizione -. Ad ogni tappa dura la sensazione migliora, in queste tappe non si pensa mai al giorno dopo. Non bisogna mai risparmiarsi ma andare a tutta, siamo tutti con le stesse forze, sarà dura per tutti“.