Tabellone WTA Palermo 2024 | poca fortuna per le tre italiane al via in Sicilia

(Di sabato 13 luglio 2024) Torna, subito dopo Wimbledon, il tradizionale appuntamento con gli Internazionali di, storico torneo WTA 250 che, tolto il periodo 2014-2017, è sempre stato un vero fiore all’occhiello dello sport in. E in questi anni Oliviero Palma ne sta avendo grande e importante cura, tant’è che è spesso riuscito a portare giocatrici di spicco. Lo stesso vale per il, nonostante le assurde regole dell’associazione professionistica femminile che impediscono, di fatto, a quasi tutte le big di presentarsi al via agli eventi di questa categoria. Una scappatoia nei regolamenti ha permesso, però, all’organizzazione di portare in terra palermitana Qinwen Zheng, essendo la cinese, oltre che top ten, anche detentrice del torneo (ed è questo il criterio base).