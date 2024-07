Sul caso Liguria il metodo Mani Pulite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Vespa Nel 1993 chiesi a Francesco Saverio Borrelli, capo della Procura di Milano, perché tenesse in prigione fino alla confessione gli imprenditori indagati. Cosa palesemente illegittima, se generalizzata. "Perché – mi rispose – solo così avremo la certezza della fine dei loro rapporti criminosi". ‘’, tra alcuni meriti, ebbe il demerito di stracciare i diritti costituzionali con il risultato (non so quanto casuale) di distruggere i cinque partiti che avevano governato la Repubblica dal ’46. Trentuno anni dopo si ripete la stessa storia. Se Toti avesse confessato il piano criminoso ipotizzato dai magistrati, sarebbe fuori da un pezzo. Stessa cosa se si fosse dimesso. Viene tenuto agli arresti domiciliari da due mesi "perché non ha capito appieno le accuse".