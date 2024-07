Sabatini | Scudetto? L’Inter non può accontentarsi Ma tre più forti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) È iniziata ufficialmente solo oggi la preparazione del, ma Sandrosi sbilancia già sulle ambizioni e gli obiettivi della prossima stagione nerazzurra. TRA LE– Sandro, intervenuto sui canali di Goalitaly nel format “1vs1” esprime le proprie sensazioni in merito alla prossima stagione nerazzurra: «non si può accontentare solo delloperché è una squadra molto forte e deve sfruttare questo momento. Tra l’altro con un mercato già fatto, con condizioni ottimali, con giocatori nuovi che faranno molto comodo. Secondo me è Piotr Zielinski quello che farà più comodo.non si deve accontentare e deve provare a fare tutto il possibile anche in Champions League. Però sarebbe da ottusi, da millantatori o da cialtroni, dire cheè tra le prime due, tre o quattro d’Europa.