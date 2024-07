Roma travolto mentre aspetta il bus alla fermata | morto un 66enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Tragedia alle prime ore di questa mattina a: un uomo èinvestito da un’autova l’autobus. E’ accaduto poco prima delle 6 in viale Marconi. Sul posto la polizia locale del Gruppo XI per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che, per cause da accertare, la macchina abbia sbandato travolgendo il pedonedell’autobus, in direzione fuoriguida un cittadino turco di 26 anni portato all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. La vittima è un italiano di 66 anni,sul colpo. Sono in corso rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’investimento. (Fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.