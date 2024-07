Perché Alex Schwazer non può andare alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio– Giochi finiti ancora prima di cominciare, sogno infranto. Il tempo è tiranno con, campione olimpico nella 50 chilometri di marcia a Pechino 2008. Nonostante la squalifica di 8 anni per doping sia scaduta lo scorso 7 luglio, non potrà volare a Parigi. L’atleta trentino ci aveva sperato fino a novembre 2023 quando era ospite della casa del Grande Fratello. © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani sas Lì però, negli studi televisivi lo aveva raggiunto la notizia che la Wada (Agenzia mondiale antidoping) non gli avrebbe concesso lo sconto della squalifica inflittagli nel 2016. Troppo tardi per gli standard di qualificazione ai Giochi. Per partecipareinfatti gli atleti devono ottenere, entro una certa data, una prestazione minima fissata da World Athletics .