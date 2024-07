Nannarella non è Pupetta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Premio Anna Magnani non è organizzato da Luca, storico parrucchiere de Il Bello delle Donne. E’ patrocinato tra gli altri dal Centro Sperimentale di Cinematografia e riconosciuto dalla Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le attività Culturali. Era bene chiarirlo perchè, nella decima edizione, il Premio Speciale Attore TV e Cinema è stato assegnato a Gabriel Garko per la sua performance in Se Potessi Dirti Addio, e il dubbio poteva venire. Volendo portare Garko sul palco, si poteva dare un premio alla memoria della sua toccante interpretazione ne Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek. E invece no, lo hanno premiato come protagonista di Se potessi dirti addio, melodramma dalla resa semicomica andato in onda di recente su Canale 5.