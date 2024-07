Latina | va dai carabinieri per protestare contro il sequestro dell’auto e le sequestrano anche il motorino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) E’ andata ‘infuriata’ daiperilavvenuto dopo un incidente stradale e, come risultato, ottiene che i militari lelo scooter. E’ andata ‘infuriata’ daiperil– avvenuto in seguito a un incidente stradale – e, come risultato, ottiene che i militari lelo scooter. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa ae, la protagonista di questa storia, è una donna di 43 anni. I fatti La signora si è presentata alla Stazionediin sella al proprio scooter per contestare eilvettura subito qualche giorno prima, in seguito ad un incidente stradale. I militari, però, facendo illi e gli accertamenti di routine, si sono accorti che la donna aveva la patente scaduta addirittura dal 2014 e che, inoltre, non aveva nemmeno l’assicurazione per lo scooter che guidava tranquillamente.