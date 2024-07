La Lazio ha usato l’intelligenza artificiale per presentare le nuove maglie ma è andata male

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Laprova il bis, ma è un fiasco; la volta precedente, nonostante tutti i rischi di un esordio, eradecisamente meglio. La prima maglia del club di Lotito per la prossima stagione, infatti, era stata annunciata usando per la prima volta foto create dal. Il risultato, non esaltante, aveva comunque riscosso dei pareri positivi. Il secondo tentativo, invece, che doveva servire ala terza maglia della, ha scatenato le proteste di tantissimi sostenitori biancocelesti. Vediamo cosa è successo. Intanto, troppi errori La divisa prodotta dall'azienda giapponese Mizuno è stata lanciata attraverso i profili social della società, come ormai accade praticamente sempre. Solo che, in questa occasione,, chiamata per la seconda volta a produrre immagini, ha commesso diversi errori che sono evidentemente passati inosservati agli addetti del club che erano preposti al controllo prima della pubblicazione.