Jasmine Paolini ko in finale a Wimbledon ma la sua Toscana l’abbraccia | Grazie lo stesso

(Di sabato 13 luglio 2024) Bagni di Lucca, 13 luglio 2024 – Un primo set difficile, perso 6-2 contro la Krejcikova che era entrata subito in partita. Ma il secondo è stata tutta un’altra storia, fra gli applausi e l’esultanza dei tanti tifosi davanti ai maxischermi allestiti nei “suoi” circoli a Bagni di Lucca e Forte dei Marmi, dove è tesserata per il Tc Italia., prima italiana in, nella sfida con la ceca Barbara Krejcikova aveva dalla sua la spinta del pubblico toscano, ma non è bastato. Alla fine la ceca ha vinto con il 6-4 combattutissimo,esce comunque a testa alta. “lo”, dicono i suoi tifosi che hanno sfidato il caldo asfissiante del pomeriggio per tifare per lei. La scheda, 28 anni, padre toscano (Ugo) e madre polacca (Jacqueline Gardiner) di origini ghanesi: è stato proprio il padre Ugo, commerciante, insieme allo zio Adriano, ad avviarla al tennis, al circolo Mirafiume.