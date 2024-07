Israele potrebbe aver ucciso uno dei grandi capi di Hamas Ma a che costo?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 luglio 2024) Un funzionario israeliano ha confermato all’Associated Press che Mohammed Deif, il capo dell’ala militare di, è stato l’obiettivo dell’attacco israeliano di questa mattina a Khan Younis, città nella porzione meridionale della Striscia di Gaza. Il funzionario, parlando a condizione di anonimato in attesa di un annuncio formale, ha detto che anche Rafa Salama, un altro alto papo dell’organizzazione, era tra i target. Deif è da nove mesi tra iobiettivi israeliani, insieme a Yahya Sinwar (capo dirimasto nella Striscia, dopo che negli anni che diversi dei leader dell’organizzazione sono fuggiti e operano, più al sicuro, da fuori il territorio palestinese). I rumors dal posto, secondo le fonti consultate da Formiche.net, parlano del fatto che Deif sia stato effettivamente colpito, forse ferito in modo molto grave, se non