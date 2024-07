Inter scatta l’allarme | è un problema di non poco conto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 13 luglio 2024) In casato: è undi non, Marotta è con le spalle al muro. Ecco cosa sta accadendo in viale della Liberazione “C’è un’urgenza ma non perdiamo il sonno“, così si è espresso Simone Inzaghi nella conferenza stampa di ieri in cui è stato annunciato il rinnovo di contratto. Il tecnico si riferiva chiaramente alla necessità di acquistare un altro difensore dopo l’infortunio di Tajon Buchanan: quattro mesi di stop per la frattura della tibia vuol dire rivedere il canadese in campo non prima del mese di novembre. Troppo tempo per non pensare di acquistare una valida alternativa sul mercato. D’altronde con il nuovo format della Champions League aumentano le gare europee e l’non può certo farsi trovare impreparata considerato come l’obiettivo sia andare il più avanti possibile in Europa.