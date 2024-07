Incentivare le iniziative in città è una delle nostre prerogative

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "C’è la massima disponibilità a lavorare sinergicamente per valorizzare i momenti di socialità nella nostra". Così la giunta Fiordelmondo replica alle proteste di una novantina di gestori di locali e commercianti che hanno lanciato l’allarme di una seconda estate povera di eventi in centro. "La presenza dinei quartieri, che peraltro hanno fatto registrare una ottima presenza di pubblico, come accaduto a Minonna dove il Ludobus in tanti anni di servizio non era mai andato – aggiungono - è una precisa volontà dell’Amministrazione comunale al fine di valorizzare le peculiarità dei quartieri stessi". Intanto dal Comune annunciano il via alle prenotazioni per il concerto di Ginevra Di Marco in Piazza Federico II il 20 luglio alle 21.